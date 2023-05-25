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Комунальне підприємство «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг» оголосило тендер на закупівлю трьох комбінованих дорожніх машин (КДМ) майже за 11,3 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Аукціон запланований на 5 червня. Попередня ціна за три одиниці техніки — 11 мільйонів 299 тисяч гривень. Переможець повинен буде поставити автомобілі до 30 вересня поточного року.

У проєкті договору вказано, що джерелом фінансування є місцевий бюджет.

Кожна машина має бути чотири в одному: піскорозкидувач, тент, відвал, самоскидне обладнання. Вона повинна бути призначена для цілорічного утримання міських та магістральних автодоріг з асфальтобетонним та цементобетонним покриттям. Товар повинен бути новим, в стандартному заводському виконанні, випуску не раніше 2023 року.

Гарантійний термін експлуатації обладнання повинен бути не менше 12 місяців, базового шасі — не менше 12 місяців або 100 000 км пробігу (в залежності від того, що настане раніше).

Раніше комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» оголосило тендер на придбання мінівену за 1,8 мільйона гривень. Придбати хочуть автомобіль Peugeot Traveller Business або його еквівалент 2023 року виробництва, розрахований на 8-9 місць з типом палива — дизель євро-6.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що машина потрібна, щоб возити іноземних партнерів, які приїжджають до міста.