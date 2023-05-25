Українські воїни на Запорізькому напрямку вразили одразу два ворожі літаки за один день.

Про це у четвер, 25 травня, повідомила пресслужба Національної гвардії.

Там зазначили, що пара російських Су-25 намагалася атакувати позиції Сил оборони з повітря.

— У цей час на бойовому чергуванні перебували нацгвардійці – «Запорізький месник» та його бойовий побратим. Бійці чітко ідентифікували ворожу авіацію та влучно відпрацювали по повітряних цілях з ПЗРК, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок бойової роботи перший літак Су-25 було знищено повністю, його пілот катапультувався над тимчасово окупованою територією.

Другий літак зазнав серйозних пошкоджень і був змушений зайти на аварійну посадку.

— Наприкінці злітної смуги мелітопольці спостерігали чорний стовп диму. Перед цим пролунали глухі вибухи, – розповіли у Нацгвардії, додавши, що гвардієць «Запорізький месник» загалом знищив уже 7 ворожих літаків.

Нагадаємо, у понеділок, 22 травня, бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила знищили ворожий гелікоптер Мі-24 на Донеччині.