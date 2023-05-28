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Українські військові збили у повітряному просторі країни під час масованої ворожої атаки дронами цієї ночі 52 з 54 випущених РФ «Шахедів».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 28 травня ворог атакував Україну іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» з північного напрямку — Брянська область (РФ), та південного — Краснодарський край (РФ).

Загалом було зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе — а саме 54.

Російські війська направили дрони на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України у центральних регіонах країни, зокрема, у Київській області.

У зоні відповідальності повітряного командування «Центр», знищено більшість ударних дронів.

Крім того, для відбиття атаки були залучені сили та засоби повітряного командування «Південь» та повітряного командування «Захід» ПС ЗСУ та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.

Також вночі 28 травня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено ворожий ударний БПЛА «Shahed-131/136».