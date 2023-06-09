Рівень води річки Південний Буг на гідрологічному посту «Прибужани» гідрологічної станції Первомайськ продовжує зростати, але вже повільніше.

Як повідомили у Вознесенській районній військовій адміністрації, станом на 8 годину вже помітно зниження динаміки підняття рівня води річки.

Зазначається, що за останні 12 годин доби відбулося підняття рівня річки Південний Буг на 8 см. Для порівняння за минулу ніч рівень води піднявся на 20 см.

Критичний рівень підняття річки становить 750см, та на даний час рівень води становить 593 см.

— В районі утворені спостережні пости на більш критичних ділянках водних об’єктів, інформація з яких передається до Вознесенської РВА кожні три години. Ситуація контрольована, — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на правобережжі Херсонської області вода в середньому тримається на відмітці 5,38 метрів. У Херсоні – 5,35. За ніч вода впала на 20 сантиметрів.

У той час в Миколаєві за ніч рівень води впав на 2 сантиметри. Станом на ранок показник становить +103 сантиметри.

Нагадаємо, у річці Інгулець в Снігурівці та акваторії Бузького лиману в Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.