Служба безпеки перехопила розмову окупантів, у якій вони розповідають, що Каховську ГЕС підірвала російська диверсійна група.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що росіяни хотіли шантажувати Україну підривом дамби.
— Там не вони (Україна, – ред.) довбали. Там наша диверсійна група. Вони хотіли цією дамбою лякати. Пішло не за планом, а більше, ніж вони планували, — розповідає російський військовий.
Далі окупант описує наслідки цієї катастрофи, які намагаються приховати в Росії: підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.
Раніше повідомлялося, що з п’ятниці 9 червня у Снігурівській громаді, яка опинилася у зоні підтоплення через вибух на Каховській ГЕС, відкрили ще один маршрут евакуації.
Водночас у Миколаєві за ніч рівень води впав на 2 сантиметри. Станом на ранок показник становить +103 сантиметри.
Нагадаємо, у річці Інгулець в Снігурівці та акваторії Бузького лиману в Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод.
Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують з Херсона до Миколаєва та інших міст.
Зокрема, співробітники миколаївського КП «Центр захисту тварин» врятували понад 100 собак та 30 котів, які опинилися в зоні стихійного лиха, спричиненого підривом греблі Каховської ГЕС.
Служба безпеки перехопила розмову окупантів, у якій вони розповідають, що Каховську ГЕС підірвала російська диверсійна група.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що росіяни хотіли шантажувати Україну підривом дамби.
— Там не вони (Україна, – ред.) довбали. Там наша диверсійна група. Вони хотіли цією дамбою лякати. Пішло не за планом, а більше, ніж вони планували, — розповідає російський військовий.
Далі окупант описує наслідки цієї катастрофи, які намагаються приховати в Росії: підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.
Раніше повідомлялося, що з п’ятниці 9 червня у Снігурівській громаді, яка опинилася у зоні підтоплення через вибух на Каховській ГЕС, відкрили ще один маршрут евакуації.
Водночас у Миколаєві за ніч рівень води впав на 2 сантиметри. Станом на ранок показник становить +103 сантиметри.
Нагадаємо, у річці Інгулець в Снігурівці та акваторії Бузького лиману в Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод.
Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують з Херсона до Миколаєва та інших міст.
Зокрема, співробітники миколаївського КП «Центр захисту тварин» врятували понад 100 собак та 30 котів, які опинилися в зоні стихійного лиха, спричиненого підривом греблі Каховської ГЕС.