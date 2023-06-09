Служба безпеки перехопила розмову окупантів, у якій вони розповідають, що Каховську ГЕС підірвала російська диверсійна група.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що росіяни хотіли шантажувати Україну підривом дамби.

— Там не вони (Україна, – ред.) довбали. Там наша диверсійна група. Вони хотіли цією дамбою лякати. Пішло не за планом, а більше, ніж вони планували, — розповідає російський військовий.

Далі окупант описує наслідки цієї катастрофи, які намагаються приховати в Росії: підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.

Раніше повідомлялося, що з п’ятниці 9 червня у Снігурівській громаді, яка опинилася у зоні підтоплення через вибух на Каховській ГЕС, відкрили ще один маршрут евакуації.

Водночас у Миколаєві за ніч рівень води впав на 2 сантиметри. Станом на ранок показник становить +103 сантиметри.

Нагадаємо, у річці Інгулець в Снігурівці та акваторії Бузького лиману в Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.