Щоб убезпечити від забруднення Тилігульський лиман, який знаходиться на території Миколаївської та Одеської областей, та ландшафтний парк «Тилігульський», було вирішено закрити шлюзи з'єднувального каналу лиману з Чорним морем.

Рекомендацію щодо закриття було надано комісією з питань екології Одеської облради, повідомляється на Facebook-сторінці Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський».

Зазначається, що таким чином забруднена вода з Дніпра, яка потрапила у море, не зможе дійти до Тилігульського лиману.

Крім того рекомендовано Одеській ОВА посилити моніторинг якості води на узбережжі Чорного моря.

Нагадаємо, що станом на ранок 9 червня У Снігурівській громаді Миколаївщини збільшилася кількість підтоплених населених пунктів внаслідок вибуху Каховської ГЕС. Наразі їх 13, включаючи місто.

Раніше повідомлялося, що на правобережжі Херсонської області вода в середньому тримається на відмітці 5,38 метрів. У Херсоні – 5,35. За ніч вода впала на 20 сантиметрів.

Водночас у Миколаєві за ніч рівень води впав на 2 сантиметри. Станом на ранок показник становить +103 сантиметри.

Нагадаємо, у річці Інгулець в Снігурівці та акваторії Бузького лиману в Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.