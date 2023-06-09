Щоб убезпечити від забруднення Тилігульський лиман, який знаходиться на території Миколаївської та Одеської областей, та ландшафтний парк «Тилігульський», було вирішено закрити шлюзи з'єднувального каналу лиману з Чорним морем.
Рекомендацію щодо закриття було надано комісією з питань екології Одеської облради, повідомляється на Facebook-сторінці Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський».
Зазначається, що таким чином забруднена вода з Дніпра, яка потрапила у море, не зможе дійти до Тилігульського лиману.
Крім того рекомендовано Одеській ОВА посилити моніторинг якості води на узбережжі Чорного моря.
Нагадаємо, що станом на ранок 9 червня У Снігурівській громаді Миколаївщини збільшилася кількість підтоплених населених пунктів внаслідок вибуху Каховської ГЕС. Наразі їх 13, включаючи місто.
Раніше повідомлялося, що на правобережжі Херсонської області вода в середньому тримається на відмітці 5,38 метрів. У Херсоні – 5,35. За ніч вода впала на 20 сантиметрів.
Водночас у Миколаєві за ніч рівень води впав на 2 сантиметри. Станом на ранок показник становить +103 сантиметри.
Нагадаємо, у річці Інгулець в Снігурівці та акваторії Бузького лиману в Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод.
Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують з Херсона до Миколаєва та інших міст.
Зокрема, співробітники миколаївського КП «Центр захисту тварин» врятували понад 100 собак та 30 котів, які опинилися в зоні стихійного лиха, спричиненого підривом греблі Каховської ГЕС.
Щоб убезпечити від забруднення Тилігульський лиман, який знаходиться на території Миколаївської та Одеської областей, та ландшафтний парк «Тилігульський», було вирішено закрити шлюзи з'єднувального каналу лиману з Чорним морем.
Рекомендацію щодо закриття було надано комісією з питань екології Одеської облради, повідомляється на Facebook-сторінці Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський».
Зазначається, що таким чином забруднена вода з Дніпра, яка потрапила у море, не зможе дійти до Тилігульського лиману.
Крім того рекомендовано Одеській ОВА посилити моніторинг якості води на узбережжі Чорного моря.
Нагадаємо, що станом на ранок 9 червня У Снігурівській громаді Миколаївщини збільшилася кількість підтоплених населених пунктів внаслідок вибуху Каховської ГЕС. Наразі їх 13, включаючи місто.
Раніше повідомлялося, що на правобережжі Херсонської області вода в середньому тримається на відмітці 5,38 метрів. У Херсоні – 5,35. За ніч вода впала на 20 сантиметрів.
Водночас у Миколаєві за ніч рівень води впав на 2 сантиметри. Станом на ранок показник становить +103 сантиметри.
Нагадаємо, у річці Інгулець в Снігурівці та акваторії Бузького лиману в Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод.
Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують з Херсона до Миколаєва та інших міст.
Зокрема, співробітники миколаївського КП «Центр захисту тварин» врятували понад 100 собак та 30 котів, які опинилися в зоні стихійного лиха, спричиненого підривом греблі Каховської ГЕС.