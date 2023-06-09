Збройні Сили України скористалися ротацією росіян у Бахмуті та почали атакувати, за добу, 8 червня, вони просунулися на 1,2 км на деяких ділянках.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Він зауважив, що підрозділи, які заходять до Бахмута замість вагнерівців, недостатньо знають місцевість і не мають злагодження

— Скориставшись тим, що ворог проводить ротаційні заходи, що ті підрозділи, які заходять, ще не до кінця знають місцевість, не провели відповідні рекогносцировки й злагодження, ми нанесли удари і вже декілька днів проводимо штурмові дії. За попередню добу наші підрозділи на деяких ділянках просунулися загалом до 1 200 метрів, - йдеться в повідомленні.

За словами Сергія Череватого, на бахмутському напрямку українським оборонцям вдалося знищити 120 росіян, що 163 зазнали поранень, а 11 потрапили в полон. Сили оборони вразили три гармати, мінометну систему «‎Нона»‎, самохідну артилерійську установку «‎Гвоздика»‎, протитанковий комплекс «‎Рапіра»‎, реактивну систему залпового вогню «‎Град»‎ та три польові склади боєприпасів.

Раніше фахівці Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що минулої доби Сили оборони провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту.