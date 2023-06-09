Збройні Сили України скористалися ротацією росіян у Бахмуті та почали атакувати, за добу, 8 червня, вони просунулися на 1,2 км на деяких ділянках.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.
Він зауважив, що підрозділи, які заходять до Бахмута замість вагнерівців, недостатньо знають місцевість і не мають злагодження
— Скориставшись тим, що ворог проводить ротаційні заходи, що ті підрозділи, які заходять, ще не до кінця знають місцевість, не провели відповідні рекогносцировки й злагодження, ми нанесли удари і вже декілька днів проводимо штурмові дії. За попередню добу наші підрозділи на деяких ділянках просунулися загалом до 1 200 метрів, - йдеться в повідомленні.
За словами Сергія Череватого, на бахмутському напрямку українським оборонцям вдалося знищити 120 росіян, що 163 зазнали поранень, а 11 потрапили в полон. Сили оборони вразили три гармати, мінометну систему «Нона», самохідну артилерійську установку «Гвоздика», протитанковий комплекс «Рапіра», реактивну систему залпового вогню «Град» та три польові склади боєприпасів.
Раніше фахівці Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що минулої доби Сили оборони провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту.
Збройні Сили України скористалися ротацією росіян у Бахмуті та почали атакувати, за добу, 8 червня, вони просунулися на 1,2 км на деяких ділянках.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.
Він зауважив, що підрозділи, які заходять до Бахмута замість вагнерівців, недостатньо знають місцевість і не мають злагодження
— Скориставшись тим, що ворог проводить ротаційні заходи, що ті підрозділи, які заходять, ще не до кінця знають місцевість, не провели відповідні рекогносцировки й злагодження, ми нанесли удари і вже декілька днів проводимо штурмові дії. За попередню добу наші підрозділи на деяких ділянках просунулися загалом до 1 200 метрів, - йдеться в повідомленні.
За словами Сергія Череватого, на бахмутському напрямку українським оборонцям вдалося знищити 120 росіян, що 163 зазнали поранень, а 11 потрапили в полон. Сили оборони вразили три гармати, мінометну систему «Нона», самохідну артилерійську установку «Гвоздика», протитанковий комплекс «Рапіра», реактивну систему залпового вогню «Град» та три польові склади боєприпасів.
Раніше фахівці Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що минулої доби Сили оборони провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту.