Українська співачка Аліна Гросу передала 100 тисяч гривень на допомогу дітям, які постраждали через затоплення територій Херсонщини та Миколаївщини.

Про це повідомляє пресслужба артистки.

Кошти Grosu передала на свій День народження, 8 червня. Співачка вважає, що робити гучні святкування сьогодні не доречно.

— Гучно святкувати особисті свята обов'язково будемо, але після перемоги України. Зараз, чесно кажучи, не до пишних святкувань, це не на часі. Є на що витрачати кошти. Насамперед, на допомогу нашим людям, які в цьому потребують. На свій день народження я передала 100 000 гривень на допомогу дітям, постраждалим від затоплення на Херсонщині та Миколаївщині. Мені здається, це важливіше, - розповіла артистка.

Зараз співачка проживає в Америці та, як зазначили у пресслужбі, виступає на місцевих концертних майданчиках, а усі заробленні кошти традиційно направляє на благодійність в Україну.

— Цього разу кошти передаю в руки людині, якій довіряю найбільше у своєму житті, вона передасть їх на допомогу потерпілим дітям з Херсонщини. Ця людина - моя мама. Вона приїхала до мене на день народження з моїм молодшим братиком у Лос-Анджелес, - розповіла Grosu.

Нагадаємо, через затоплення Херсонської області, що спричинені підривом росіянами дамби Каховської ГЕС, 13 людей вважаються зниклими безвісти. Через повінь загинуло чотири людини, ще 11 зазнали травмувань внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів. З області евакуювали 2412 людей.