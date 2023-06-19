Головний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко запевняє, що регіон повністю готовий до спалахів інфекційних хвороб, які потенційно можуть виникнути через підрив Каховської ГЕС, однак сподівається на оптимістичні сценарії.

Про це він сказав під час брифінгу 19 червня, пишуть «НикВести».

Як повідомлялося, в області створили інфекційний хаб, який у випадку загрози епідемій чи спалахів захворювань оперативно надаватиме допомогу.

Місцезнаходження хабу не розголошують у цілях безпеки, однак головний санітарний лікар області запевнив, що до спалахів інфекційних хвороб Миколаївщина готова.

— На сьогодні готові до прийняття пацієнтів з інфекційними хворобами 1040 ліжок. Щодо хабу, думаю, що керівництво управління охорони здоров’я обласної військової адміністрації, а також ми всі разом зможемо знайти сили, які зможуть відпрацювати. Ми вже переживали ковід, знаємо, скільки хворих було за добу, скільки померлих, ніхто нічого не приховував, все відпрацьовувалось. Тому готуємось до найгіршого сценарію, але сподіваємося на кращий, якщо будемо займатися профілактикою, — сказав Володимир Клочко.

Він нагадав, що кілька тижнів тому Миколаївщину та Херсонщину відвідали міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та головний санітарний лікар країни Ігор Кузін. Вони попросили, зокрема, Миколаївську область допомогти сусідам у разі потреби.

— Вони приїхали з цілою бригадою фахівців, відпрацювали з нами та херсонцями цілий ряд питань щодо готовності, наших можливостей. В Центрі (Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, — прим.) у нас дуже якісно опрацьовано питання якості досліджень, оскільки про таке обладнання, яке ми отримали за останній рік, можна було б тільки мріяти. Більш того, нас попросили бути готовими допомогти херсонцям, — сказав він.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко закликав жителів Миколаєва не купатися в річках та дотримуватися правил особистої гігієни, щоб унеможливити захворювання на інфекційні хвороби, які потенційно можуть виникнути як результат підриву Каховської ГЕС. Дотримання заборони на купання у водоймах має контролювати Національна поліція України.

Як відомо, на Миколаївщині у річках Інгулець та Інгул, а також в Дніпро-Бузькому лимані напередодні знайшли холероподібний вібріон та зафіксували значне перевищення норм лактозо-позитивної кишкової палички.

З момент підриву дамби Каховської ГЕС спеціалісти відібрали вже 115 проб води у Миколаївській області, 57% з яких – містять холероподібний вібріон. Це означає, що самої інфекції у воді ще немає, але вже створені для цього умови.

12 червня повідомлялось, що на Миколаївщині через перевищення концентрації кишкової паличкизаборонено купатись в річках Інгулець та Південний Буг



