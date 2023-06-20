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У Миколаївській області через два тижні після підриву Каховської ГЕС залишаються підтопленими 943 гектари лісів.

Про це повідомляє Південний лісовий офіс.

Найбільша площа підтоплень лісів на Кінбурні: 200 гектарів у Кінбурнському лісництві та 700 — у Василівському.

В офісі зазначають, що вода поступово відходить з урочищ Снігурівського лісництва. Наразі там залишаються підтопленими 43 гектари.

«В пік підняття рівня води у водоймах Миколаївщини підтопленням було охоплено майже 3000 гектарів лісових масивів», — додали лісівники.

Раніше повідомлялося, що жителів Снігурівщини забезпечили таблетками для знезараження води.