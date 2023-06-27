Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив тендер на ремонт будівлі «Приватний театр Монте». Це головна будівля Миколаївського академічного художнього драматичного театру.

Як пишуть «НикВести», про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

На ремонт планують витратити 7 мільйонів гривень. Аукціон запланований на 5 липня. Переможець повинен буде виконати роботи до кінця поточного року.

У техзавданні мова, зокрема, йде про заміну вікон, дверей, встановлення системи кондиціонування, утеплення та оздоблення фасадів, ремонт покрівлі.

Нагадаємо, що наприкінці 2021 року Миколаївський художній академічний драматичний театр (колишня назва Миколаївський художній академічний російський драматичний театр) включили в перелік об’єктів, які мали бути відреконструйовані в рамках програми «Велика реставрація». З держбюджету виділили субвенцію у понад 24 мільйона гривень.

Театр почали ремонтувати. Роботи планували закінчити до кінця 2022 року. Однак через початок повномасштабної війни ремонт був зупинений.