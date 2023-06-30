Мер Нового Бугу Максим Лагодієнко

У Новобузькій громаді люди об’єдналися в ініціативну групу «На часі» та готують позов до суду про визнання бездіяльності мера Максима Лагодієнка.

У Facebook- групі «Новий Буг – Новобужани» повідомляється, що ініціативна група була створена 18 червня на зібранні жителів міста Новий Буг, селища Станційне і села Новодмитрівка.

Як вказано в дописі, люди прагнуть «викорінити бездіяльність у виконанні наказів та запитів жителів Новобузької ОТГ до міської влади на чолі з мером М. О. Лагодієнко».

— За рішенням зібрання готується позов до суду про визнання бездіяльності Новобузького міського голови ... Прохання до виборців: надавати ініціативній групі відомі вам факти бездіяльності міського голови з будь-якого питання. Матеріали буде опрацьовано ініціативною групою. Не будьте байдужими. Нам нелегко. Всі ми стомилися. Але від нас чекають рішучих дій наші захисники, — йдеться у дописі.

Раніше жителі Новобузької громади ініціювали проведення громадських слухань, щоб почути звіт про роботу міського голови Максима Лагодієнка. Однак ніхто з представників влади на зібрання не прийшов.

Також повідомлялося, що у Новобузькій громаді ліквідували два сільські клуби та бібліотечну філію.