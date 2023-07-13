У Миколаєві повністю відновили будівлю Чорноморського національного університету імені Петра Могили, який у серпні 2022 року постраждав внаслідок російських обстрілів.
Як наразі виглядає університет показало видання РБК-Україна.
Як відомо, університет минулого літа двічі був обстріляний російськими військами. Тоді чотири російські ракети С-300 спричинили руйнування головного корпусу університету та завдали суттєвих втрат матеріально-технічній базі вишу.
Протягом року працівники ліквідували наслідки російських обстрілів найбільший з яких спричинив руйнування фасаду головного корпусу вишу.
— Відбудовані приміщення стали ще кращими: навчальні лабораторії, комп'ютерні класи, спортивні зали, читальні зали бібліотеки, адміністративні кабінети. Незламний університет незламного міста, який попри всі випробування у консолідованому рейтингу вишів України за 2022 рік посів чільне місце, а серед закладів вищої освіти Миколаєва перше місце, повністю відновлено, — зазначили в ЧНУ ім. Петра Могили.
Нагадаємо, що на початку липня відбулось вручення дипломів випускникам Чорноморського національного університету імені Петра Могили.
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У Миколаєві повністю відновили будівлю Чорноморського національного університету імені Петра Могили, який у серпні 2022 року постраждав внаслідок російських обстрілів.
Як наразі виглядає університет показало видання РБК-Україна.
Як відомо, університет минулого літа двічі був обстріляний російськими військами. Тоді чотири російські ракети С-300 спричинили руйнування головного корпусу університету та завдали суттєвих втрат матеріально-технічній базі вишу.
Протягом року працівники ліквідували наслідки російських обстрілів найбільший з яких спричинив руйнування фасаду головного корпусу вишу.
— Відбудовані приміщення стали ще кращими: навчальні лабораторії, комп'ютерні класи, спортивні зали, читальні зали бібліотеки, адміністративні кабінети. Незламний університет незламного міста, який попри всі випробування у консолідованому рейтингу вишів України за 2022 рік посів чільне місце, а серед закладів вищої освіти Миколаєва перше місце, повністю відновлено, — зазначили в ЧНУ ім. Петра Могили.
Нагадаємо, що на початку липня відбулось вручення дипломів випускникам Чорноморського національного університету імені Петра Могили.