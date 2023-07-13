У Миколаєві повністю відновили будівлю Чорноморського національного університету імені Петра Могили, який у серпні 2022 року постраждав внаслідок російських обстрілів.

Як наразі виглядає університет показало видання РБК-Україна.

Як відомо, університет минулого літа двічі був обстріляний російськими військами. Тоді чотири російські ракети С-300 спричинили руйнування головного корпусу університету та завдали суттєвих втрат матеріально-технічній базі вишу.

Протягом року працівники ліквідували наслідки російських обстрілів найбільший з яких спричинив руйнування фасаду головного корпусу вишу.