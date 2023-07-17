У Миколаївській області директору підприємства, підозрюваному у розтраті понад 200 тисяч гривень під час реконструкції стадіону у Ольшанці, призначили заставу.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Нагадаємо, що підприємство на замовлення Ольшанської селищної ради Миколаївського району проводило реконструкцію стадіону. Проте директор цього підприємства в документах вказав невірні обсяги та вартість робіт, що призвело до збитків на суму понад 200 тисяч гривень.

Підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 200 тисяч гривень. Також накладено арешт на власність підозрюваного – ½ будинку, який дозволить відшкодувати завдану шкоду.

Зазначимо, що чоловік підозрюється у зловживанні своїм службовим становищем та внесенні недостовірних відомостей до офіційних документів (частина 2, частина 3 статті 191, частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинною у скоєнні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведена в законному порядку та встановлена обвинувальним вироком суду.

Раніше зазначалося, що в Миколаївській області прокуратура через суд вимагає повернути у державну власність чотири земельні ділянки Національного парку « Бузький Гард».

Як відомо, Миколаївська прокуратура намагається повернути державі землі відібрані в Очаківського ЛМР вартістю понад 6,5 мільйлнів доларів.