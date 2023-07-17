Давид Арахамія, архівне фото НикВести

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що на тлі невдоволення українцями діями місцевої влади, яка проводить закупівлі не на першочергові потреби, Верховна Рада готова на законодавчому рівні обмежити використання бюджетних коштів на період воєнного стану.

Про це Давид Арахамія повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що напередодні нардеп був одним з тих, хто підтримав законопроект №3473 щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», який передбачає виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору. Голосування з цього питання відбулось на засіданні парламенту 13 липня.

Разом з тим, Давид Арахамія каже, що у суспільстві назріває «дуже серйозне невдоволення» діями місцевої влади через проведення тендерів на закупівлю барабанів, стадіонів, люксових овочерізок або перекладання бруківки.

— Усі ці історії про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки, там, де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, але ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє. Я вже мовчу про сигнали, які ми отримуємо із фронту — наші захисники просто шоковані цими новинами... Ми в парламенті активно обговорюємо ідею обмеження розпорядження цими коштами, але зупиняє нас лише те, що ми знаємо: коли ми це зробимо, ви почнете голосно кричати про «напад на децентралізацію», що «влада атакує місцеве самоврядування» та поширювати інші схожі меседжі, – написав Давид Арахамія.

Арахамія заявив, що його допис – це останнє попередження.

— Якщо ви не зупинитесь, не припините витрачати гроші на предмети не першої необхідності, на те, що аж ніяк не наближає нас до перемоги, то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану, – заявив депутат.

Як відомо, протягом останніх кількох місяців окремі державні підприємства, установи та місцеві органи влади проводять тендерні закупівлі на великі суми бюджетних коштів. Наприклад, в Дніпровському районі Києва були здійснені державна закупівля на придбання речей для цивільних укриттів. Зокрема, було придбано 306 барабанів, дороговартісних овочерізок і сковорідок.

Крім того, був оголошений тендер на 52 мільйони гривень на прибирання непрацюючих терміналів в аеропорту Бориспіль.