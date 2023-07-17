Деокуповані території Миколаївської області сьогодні повністю забезпечені необхідними вакцинами та не відстають від загального календаря щеплень.

Про це на брифінгу розповів заступник генерального директора ДУ «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Михайло Микитенко, передає кореспондент «НикВести».

Він сказав, що вимушені переселенці, які повертаються на деокуповані території можуть претендувати на послугу щеплення, вакцини на усіх вистачає.

Михайло Микитенко також розповів, що Миколаївська область завжди попереду інших регіонів з виконання календарного плану щеплень, навіть в умовах воєнного стану.

— Миколаївська область не пасе задніх. Якщо взяти всю Україну, то показники Миколаївської області завжди перевищували показники виконання планових щеплень в середньому по Україні. Але водночас вони не досягають тих 95% які передбачаються стратегією щодо розвитку імунопрофілактики, — розповів Михайло Микитенко.

Нагадаємо, станом на травень, у Миколаєві з початку 2023 року померло 25 осіб від коронавірусної інфекції COVID-19, середній вік померлих — 78 років.

Як відомо, з часу скасування статусу пандемії у світі ковідна інфекція перейшла у розряд вірусних інфекцій, які можуть кожного року підвищувати рівень захворюваності. Тому в Миколаєві задля збереження життя мешканців є, усі види вакцини та вжито всі необхідні заходи, адже люди повертаються, внутрішньо переміщені особи зростають й тому ніяких обмежень в наданні допомоги даним представникам, вони користуються абсолютно всією необхідною допомогою, як і мешканці Миколаєва.