Україна має намір відбудувати Каховську ГЕС, яку підірвали російські окупанти. 18 липня уряд схвали експериментальний проект відновлення.
Як повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, ухвалений проект розрахований на два роки та включає стільки ж етапів етапи.
— На першому етапі спроектуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення, — сказав Денис Шмигаль.
Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи.
— Координуватиме проект Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне «Укргідроенерго». Рішення про підготовку до відновлення ухвалене після консультацій з експертами та спеціалістами, — додав прем'єр.
За словами Дениса Шмигаля, відбудова Каховської гідроелектростанції примножить економічний потенціал України як в аграрній, так і в енергетичній сферах.
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Україна має намір відбудувати Каховську ГЕС, яку підірвали російські окупанти. 18 липня уряд схвали експериментальний проект відновлення.
Як повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, ухвалений проект розрахований на два роки та включає стільки ж етапів етапи.
— На першому етапі спроектуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення, — сказав Денис Шмигаль.
Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи.
— Координуватиме проект Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне «Укргідроенерго». Рішення про підготовку до відновлення ухвалене після консультацій з експертами та спеціалістами, — додав прем'єр.
За словами Дениса Шмигаля, відбудова Каховської гідроелектростанції примножить економічний потенціал України як в аграрній, так і в енергетичній сферах.