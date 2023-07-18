Україна має намір відбудувати Каховську ГЕС, яку підірвали російські окупанти. 18 липня уряд схвали експериментальний проект відновлення.

Як повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, ухвалений проект розрахований на два роки та включає стільки ж етапів етапи.

— На першому етапі спроектуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення, — сказав Денис Шмигаль.

Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи.

— Координуватиме проект Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне «‎Укргідроенерго»‎. Рішення про підготовку до відновлення ухвалене після консультацій з експертами та спеціалістами, — додав прем'єр.

За словами Дениса Шмигаля, відбудова Каховської гідроелектростанції примножить економічний потенціал України як в аграрній, так і в енергетичній сферах.



