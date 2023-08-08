Миколаївські фахівці з підводного розмінування отримали від естонських благодійників водонепроникний металошукач, який використовується у розмінуванні підводної акваторії в межах області.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області, новий девайс дуже компактний, а унікальна конструкція має цікаве рішення у вигляді знімних пошукових датчиків, один у формі кола (як у металошукача), другий у вигляді витягнутої антени (як у звичайного пінпоінтера).

Також повідомляється, що IP технологія (імпульсна) дозволяє металошукачу стабільно працювати в солоній воді та на будь-якому складному ґрунті.

«Дякуємо благодійникам за підтримку та за те, що допомагають нам наближати перемогу та повертати безпеку на нашу землю», — написали у ДСНС.

Як повідомлялось раніше, на Миколаївщині водолази-сапери ДСНС обстежили майже 20 гектарів водної акваторії, вилучили та знищили 79 боєприпасів.