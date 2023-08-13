Російські пропагандисти повідомили, що 8 серпня на Херсонщині зникла ціла група окупантів на чолі з командиром батальйону, майором Юрієм Томовим. Як виявилося 13 серпня, російський офіцер опинився в українському полоні.

Відео, де майор здає ЗСУ координати російських позицій, розповсюдили телеграм-канали так званих z-воєнкорів.

Про зникнення майора росіяни повідомляли 9 серпня. Тоді ЗСУ провели спецоперацію і зачистку від російських розвідників поблизу Козачих Лагерів на лівобережжі Херсонщини.

Телеграм-канали публікують відео, на якому комбат 1822 полку збройних сил Росії майор Юрій Томов вказує на карті якісь позиції.

Z-воєнкори стверджують, що Юрій Томов, вочевидь, здає позиції своїх «побратимів» на лівобережжі Херсонщини.

Український активіст Сергій Стерненко також повідомив, що російський офіцер дуже жорстоко поводився з українцями, які потрапляли в полон.

— Нагадаю, раніше цей окупант бив українських полонених. Навіть попри це з ним у полоні поводяться більш ніж гуманно, — зазначив він.

Доля ще 17 розвідників, які зникли разом з Юрієм Томовим, поки невідома.

Також телеграм-канал «Миколаївський Ваньок» опублікував фото Юрія Томова в полоні та анонсував відео з його допитом.

Раніше стало відомо, що герой Росії підполковник Дмитро Лисицький застрелився у березні 2023 року через провальний наступ на Миколаїв минулого року, яким керував генерал РФ Аркадій Марзоєв.