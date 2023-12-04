Російські загарбники чекають сприятливої погоди, щоб застосувати техніку у третій хвилі штурму Авдіївки. Ворог намагається розтягнути увагу по всій лінії оборони, намагаючись відволікти українських захисників від пріоритетних для них напрямків.

Про це голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш сказав в етері телемарафону, написали в РБК-Україна.

«Минула доба і сьогодні вже почалося дуже багато артилерійських обстрілів, зі ствольної та реактивної артилерії, мінометних обстрілів дуже багато. Ну і звичайно, що штурмових дій також додалося. Вчора і сьогодні їх на порядок більше, ніж позаминулу добу», — розповів Віталій Барабаш.

За його словами, третя хвиля штурмових дій відрізняється від двох попередніх тим, що вони умовно «відкрили» два нових напрямки.

«Це не нові, вони й були й раніше, і ворог там дуже часто якісь активності проводив, але ж не так, як по інших напрямках. Мова йде про напрямок з Донецька через Спартак, і другий — з Ясинуватої на «промку», — пояснив начальник міської військової адміністрації.

Юрій Барабаш зазначив, що рашисти намагаються розтягнути увагу по всій лінії оборони, намагаючись відволікти ЗСУ від пріоритетних для них напрямків.

«Скоріш за все, вони чекають більш сприятливих погодних умов, щоб застосувати на цих напрямках знову техніку так кількісно, як вони це робили у двох попередніх хвилях», — додав він.

Нещодавно у Національної поліції України повідомили, що в Авдіївці без світла, тепла, води та зв’язку залишаються понад 1 300 мешканців. «Нищівні обстріли й наближення морозів не залишають людям шансу на виживання».