У Верховній Раді пропонують заборонити українським військовим публікувати фото та відеоматеріали, завдяки яким можна визначити їхню геолокацію.

Як інформує LIGA.net, про це йдеться в законопроєкті №10313.

Проєктом закону «про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» пропонується заборонити військовим поширювати у соцмережах та мас-медіа інформацію, яка може нашкодити їм та їхнім побратимам.

Йдеться про фото та відео, завдяки обробці яких за допомогою спеціального програмного забезпечення можна визначити геолокацію самих військовослужбовців, військові обʼєкти, військові частини тощо.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили жителів Києва, які, за даними слідства, знімали на відео роботу протиповітряної оборони під час чергової атаки Росії на Київ, а потім виклали відео у соціальних мережах.