Адміністрація Інгульського району планує виділити на вивезення великогабаритного (будівельного) сміття протягом наступного 2024 року 5 мільйонів 288 тисяч 205 гривень.

Відповідний тендер замовник опублікував на сервісі публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

За ці кошти, підрядник має встановити сміттєві баки (21 великогабаритний контейнер для будівельного сміття обʼємом 10 кубічних метрів) біля зазначених замовником адрес. Вивіз сміття здійснюватиметься на міський полігон відходів.

Крім того, переможець тендеру зобовʼязується:

— збирати сміття, яке було розсипане внаслідок завантаження та перевезення;

— збирати сміття, розкидане біля контейнерів;

— не допускати накопичення сміття в контейнерах.

Вивезення сміття в Інгульському районі здійснюватиметься 2 рази на тиждень у весняно-літній період та 1 раз у осінньо-зимовий.

Учасник повинен надавати свої послуги в робочі, святкові, вихідні та усі інші не робочі дні.

Нагадаємо, в Інгульському районі Миколаєва у 2024 році також витратять ₴13 млн на прибирання листя та несанкціонованих звалищ.

Також зазначимо, що департамент ЖКГ Миколаївської міської ради планує витратити 1 мільйон 680 тисяч гривень на утримання майданчику для зберігання опалого листя, що розташований у глиняному кар'єрі поруч з міським цвинтарем поблизу села Мішково-Погорілове.

Нагадаємо, що у червні цього року у Миколаєві розпочали прибирати сміття, що залишилось після руйнувань житлових будинків внаслідок російських прильотів.

Все сміття вивозять на спеціально відведений майданчик на міському полігоні твердих побутових відходів у селі Весняне. Вартість робіт 3,4 мільйони гривень. В подальшому відходи планують подрібнювати та повторно використовувати.

Для цього до кінця 2023 року Миколаїв має отримати від міжнародних донорів подрібнювач для будівельного сміття, що утворилося внаслідок обстрілів і бомбардувань міста.

Також Миколаїв очікує від Японських партнерів нове обладнання для демонтажу зруйнованих будівель і переробки будівельного сміття.