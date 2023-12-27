У Первомайській громаді Миколаївщини облаштовано 87 найпростіших та 10 протирадіаційних укриттів.
Про це повідомили у Миколаївській ОВА.
Протягом 2023 року у Первомайській міській громаді Первомайського району провели обстеження підвалів та відремонтували і облаштували 87 найпростіших укриттів. Також10 протирадіаційних укриттів міста Первомайськ та села Кінецьпіль відремонтували та привели у стан готовності. Їх обладнано системою вентиляції, резервним освітленням, водопостачанням та водовідведенням.
Зазначено, що на реалізацію цих заходів з місцевого бюджету виділили 6 мільйонів 779,6 тисяч гривень.
Нагадаємо, що Департамент містобудування Миколаївської ОВА запланував капітальний ремонт двох протирадіаційних укриттів у 2024 році. Мова йде про укриття у Новій Одесі та селищі міського типу Братське Вознесенського району.
Раніше повідомлялося, що у Баштанці реконструкція протирадіаційного укриття коштуватиме більше 14 мільйонів гривень.
Також зазначимо, що в дошкільних навчальних закладах, школах та ліцеях Миколаєва протягом наступних кількох років планують облаштувати 54 укриття.
Варто зазначити, що в освітніх закладах Миколаєва продовжують облаштовувати укриття для школярів на період старту офлайн-навчання. Журналістам показали стан та готовність двох таких укриттів в ліцеї та гімназії Миколаєва. Також 25 жовтня міська влада показала, як за донорські кошти були облаштовані два нових укриття в одному з ліцеїв Корабельного району Миколаєва.
Крім того, у житлових будинках Миколаєва до кінця року обіцяють відремонтувати 23 укриття. Наразі фахівці виконують роботи у двох об’єктах на проспекті Центральному.
Як відомо, Миколаївська область стала однією з шести областей України, де найгірший стан укриттів. За словами Віталія Кіма, найбільший відсоток занедбаних сховищ саме в обласному центрі.
Нагадаємо, що в Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 мільйонів на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.
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У Первомайській громаді Миколаївщини облаштовано 87 найпростіших та 10 протирадіаційних укриттів.
Про це повідомили у Миколаївській ОВА.
Протягом 2023 року у Первомайській міській громаді Первомайського району провели обстеження підвалів та відремонтували і облаштували 87 найпростіших укриттів. Також10 протирадіаційних укриттів міста Первомайськ та села Кінецьпіль відремонтували та привели у стан готовності. Їх обладнано системою вентиляції, резервним освітленням, водопостачанням та водовідведенням.
Зазначено, що на реалізацію цих заходів з місцевого бюджету виділили 6 мільйонів 779,6 тисяч гривень.
Нагадаємо, що Департамент містобудування Миколаївської ОВА запланував капітальний ремонт двох протирадіаційних укриттів у 2024 році. Мова йде про укриття у Новій Одесі та селищі міського типу Братське Вознесенського району.
Раніше повідомлялося, що у Баштанці реконструкція протирадіаційного укриття коштуватиме більше 14 мільйонів гривень.
Також зазначимо, що в дошкільних навчальних закладах, школах та ліцеях Миколаєва протягом наступних кількох років планують облаштувати 54 укриття.
Варто зазначити, що в освітніх закладах Миколаєва продовжують облаштовувати укриття для школярів на період старту офлайн-навчання. Журналістам показали стан та готовність двох таких укриттів в ліцеї та гімназії Миколаєва. Також 25 жовтня міська влада показала, як за донорські кошти були облаштовані два нових укриття в одному з ліцеїв Корабельного району Миколаєва.
Крім того, у житлових будинках Миколаєва до кінця року обіцяють відремонтувати 23 укриття. Наразі фахівці виконують роботи у двох об’єктах на проспекті Центральному.
Як відомо, Миколаївська область стала однією з шести областей України, де найгірший стан укриттів. За словами Віталія Кіма, найбільший відсоток занедбаних сховищ саме в обласному центрі.
Нагадаємо, що в Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 мільйонів на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.