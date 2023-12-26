Департамент містобудування Миколаївської ОВА запланував капітальний ремонт двох протирадіаційних укриттів у 2024 році. Мова йде про укриття у Новій Одесі та селищі міського типу Братське Вознесенського району.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Загалом, на капітальний ремонт ПРУ планують витратити 8 мільйонів 831 тисячу 600 гривень.

Так, у Новій Одесі на роботи заплановано 4 мільйони 80 тисяч 100 гривень. У Братському замовник збирається виділити на ремонт укриття 4 мільйони 751 тисячу 500 гривень.

За ці кошти підрядник окрім загальнобудівельних робіт має провести в укриття опалення, водопостачання, каналізацію, вентиляцію та забезпечити доступ до інтернету. Також переможець тендеру має встановити устаткування для вільного доступу до укриття маломобільних груп населення.

Обидва укриття мають бути готові до 31 грудня 2024 року. Аукціони заплановані на 3 січня наступного року.

Нагадаємо, У Баштанці реконструкція протирадіаційного укриття коштуватиме більше 14 мільйонів гривень.

Також зазначимо, що в дошкільних навчальних закладах, школах та ліцеях Миколаєва протягом наступних кількох років планують облаштувати 54 укриття.

Варто зазначити, що в освітніх закладах Миколаєва продовжують облаштовувати укриття для школярів на період старту офлайн-навчання. Журналістам показали стан та готовність двох таких укриттів в ліцеї та гімназії Миколаєва. Також 25 жовтня міська влада показала, як за донорські кошти були облаштовані два нових укриття в одному з ліцеїв Корабельного району Миколаєва.

Крім того, у житлових будинках Миколаєва до кінця року обіцяють відремонтувати 23 укриття. Наразі фахівці виконують роботи у двох об’єктах на проспекті Центральному.

Як відомо, Миколаївська область стала однією з шести областей України, де найгірший стан укриттів. За словами Віталія Кіма, найбільший відсоток занедбаних сховищ саме в обласному центрі.

Нагадаємо, що в Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 мільйонів на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.