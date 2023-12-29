15-річний Сашко із села Новогригорівка Миколаївської області знову має свій дім. Будинок, який зруйнували росіяни, відбудували «з нуля». Хлопець став героєм кліпу на пісню Crushed гурту Imagine Dragons.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він нагадав, що торік влітку Imagine Dragons став амбасадором фандрейзингової платформи United24 в напрямі «Відбудова». Згодом оператор-постановник гурту Тай Арнольд приїхав в Україну як волонтер.

У Новогригорівці Миколаївської області він познайомився з 14-річним на той момент Сашком, дім якого був зруйнований.

«Потім Imagine Dragons зробили Сашка головним героєм кліпу на пісню Crushed, запрошували на концерт у Варшаві й показували всьому світові, що з його будинком і селом зробила війна. Найбільшою мрією Саші було повернутися додому», – зазначив Михайло Федоров.

Він додав, що за пів року відбудувати житло допоміг донор United24 — мережа мультимаркетів «Аврора».

Нагадаємо, у кліпі «Crushed» протягом всього відеоряду шанувальникам гурту показували кадри зі зруйнованого села Новогригорівка та знайомили з головним героєм. Кліп був знятий, щоб підтримати напрям «Відбудова України».

У ролику показали будинок Сашка та його вбитих сусідів, а також розповіли, як школяр ховався в бомбосховищі. Дитина, яка пережила пекло, ніби провела глядачам екскурсію по зруйнованій школі, бібліотеці та вулицям, де з землі стирчать ракети.

Через місяць після релізу кліпу у Новогригорівці завдяки донору UNITED24, мережі «Аврора», почали відбудувати будинок Сашка.

Також повідомлялося, що кліп «Crushed» номінували на MTV Music Video Awards в категорії «Відео задля добра».