Президент США Джо Байден

після ракетної атаки РФ 29 грудня звернувся до Конгресу із закликом якнайшвидше проголосувати за додаткову допомогу для України.

Заяву американського лідера опублікувала пресслужба Білого дому.

За його словами, сьогоднішній обстріл — це «суворе нагадування» світові про те, що ціль Путіна у війні проти України залишається незмінною.

«Путін прагне знищити Україну та підкорити собі її народ. Його необхідно зупинити... Якщо Конгрес не вживатиме термінових заходів у новому році, ми не зможемо продовжувати відправляти зброю та життєво важливі системи протиповітряної оборони, необхідні Україні для захисту свого народу. Конгрес повинен активізуватися і діяти без подальшої тяганини», — наголосив Джо Байден.

Президент США додав, що агресивні дії РФ впливають не лише на Україну, а й на НАТО, безпеку Європи та майбутнє трансатлантичних відносин.

«США згуртували коаліцію із понад 50 країн для підтримки оборони України. Ми не можемо підвести наших союзників та партнерів. Ми не можемо підвести Україну. Історія суворо засудить тих, хто не відповість на заклик до свободи», — підсумував американський лідер.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Німеччини висловило підтримку Україні після масованого російського обстрілу ракетами й дронами, який забрав життя понад 20 людей.

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс закликав надати Україні всю необхідну військову та фінансову допомогу зараз.

Посол США в Україн Бріджит Брінк також відреагувала на ракетну атаку російських окупаційних військ по низці українських міст. Бріджит Брінк наголосила, що необхідно продовжити фінансування України, для боротьби з російською агресією.

Як відомо, зранку 29 грудня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Були обстріляні Київ, Київська область, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Харків, Львів. Постраждали житлові будинки, лікарні, склади та інші будівлі. Повідомляють про десятки постраждалих. «НикВести» зібрали інформацію щодо наслідків атак.