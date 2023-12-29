Посол США в Україн Бріджит Брінк

Посол США в Україн Бріджит Брінк відреагувала на ракетну атаку російських окупаційних військ по низці українських міст.

Вона опублікувала у Twitter (X) скриншот зі сповіщеннями про повітряну тривогу на смартфоні та зазначила, що це —те, що українці побачили на своїх телефонах сьогодні вранці.

«Мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах, через те, що Росія обстрілює всю країну ракетами», — написала вона.

Бріджит Брінк наголосила, що необхідно продовжити фінансування України, для боротьби з російською агресією.

«Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році», — додала посол США.

Раніше стало відомо, що у Сполучених Штатах Америки вичерпуються запаси коштів на власне озброєння. Це може призвести до вибору між фінансуванням оборони або допомогою іншим країнам.