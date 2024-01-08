На Миколаївщині станом на 8 січня вже знищили майже 22 тисячі різнокаліберних боєприпасів, які знайшли під час розмінування.

Про це повідомили у ДСНС України у Миколаївській області.

Піротехніки ДСНС обстежили 6800 гектарів території області. До роботи залучено 9 тисяч 185 піротехніків та ідентифікаторів.

Раніше повідомлялося, що сапери Миколаївської області допомагають в розмінуванні територій Херсонщини, які були засмічені російськими боєприпасами.

Нагадаємо, з початку 2023 року обстежено вже понад 225 тисяч гектарів земель сільгосппризначення, визначених для пріоритетного повернення до господарської експлуатації.

Нагадаємо, що голова Міноборони Литви Арвідас Анушаускас презентував оновлену концепцію коаліції з розмінування заступнику міністра оборони України Юрію Джигиру під час візиту останнього до Вільнюса.

Також повідомлялося, що у Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель.

Нагадаємо, автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів.

Раніше повідомлялося, що станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині вже розміновано 13 тисяч 40 гектарів, у тому числі 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Раніше «НикВести» розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

А у селі Максимівка Первомайської ОТГ Миколаївської області місцеві мешканці живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Окрім того, у Максимівці сьогодні критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.