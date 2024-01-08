Майже 30 тисяч пасажирів КП «Миколаївелектротранс» скористувались оплатою за проїзд за допомогою QR-коду.

Про це повідомили на підприємстві.

Найчастіше пасажири сплачували за проїзд за допомогою Google Pay — 42,92%, monopay — 29,23%, Apple Pay — 20,10%. Ще більше 7% відсотків пасажирів оплатили, ввівши реквізити карти.

Інфографіка оплати за проїзд у транспорті Миколаєва

В КП нагадали основні нюанси користування новою системою:

сканування QR-коду потрібно робити виключно через камеру мобільного телефону. Не потрібно для цього використовувати додаток Приват24, оскільки в такому разі посилання буде недійсним; оплачений квиток зберігається у вкладках чи історії браузера, яким користуєтесь; якщо у вас не виходить зробити сканування камерою телефону — встановіть будь-який додаток зчитування QR-кодів, наприклад: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamma.scan.

— Дякуємо всім нашим пасажирам, які з розумінням проходять весь процес тестування разом з нами! Це все задля того, щоб миколаївці та гості міста могли оплатити QR-кодом за проїзд в електротранспорті без прив'язки до конкретного банку, — повідомили у «Миколаївелектротрансі».

Нагадаємо, нещодавно Миколаїв отримав три нових тролейбуси в рамках проекту з Європейським банком реконструкції та розвитку. Вони вже пройшли технічний огляд, їх застрахували та забрендували. Перший вийшов на маршрут 13 липня.

Як повідомлялося, в липні минулого року в результаті обстрілів було пошкоджено 18 тролейбусів КП «Миколаївелектротранс».

Нагадаємо, для навчальних закладів Миколаївщини придбають 19 шкільних автобусів за 61 мільйон гривень.

На початку року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що для того, щоб перевести процес навчання у Миколаєві в офлайн-формат, необхідно забезпечити місто шкільними автобусами, оскільки частина закладів була зруйнована росіянами. Він відзначив, що наразі Миколаєву взагалі не вистачає громадського транспорту, оскільки його частина була передана військовим, частина — знищена чи пошкоджена обстрілами.