Судно JOSEPH SCHULTE. Фото: Facebook/Олександр Кубраков

Шість бізнес-асоціацій України звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням розглянути на засіданні Ради національної безпеки і оборони України складнощі, що виникли в українських компаній під час вантажних перевезень через Суецький канал.

Відповідне звернення оприлюднено, зокрема, на сайті «Української аграрної конфедерації».

Представники бізнесу нагадали, що єменські хусити з кінця листопада атакують торговельні судна в Баб-ель-Мандебській протоці через солідарність з угрупуванням ХАМАС і за підтримки Ірану, який нині активно співпрацює у військово-технічній сфері з РФ. Це створило серйозні проблеми українським компаніям для перевезення вантажів через акваторію Червоного моря.

«Ця ситуація має особливо важливе значення в період часткового блокування перевезень вантажів через кордони наших європейських партнерів», — йдеться у зверненні.

Зазначається, що найбільші проблеми виникають у перевізників аграрної продукції, що може негативно вплинути на збільшення фінансових втрат її виробників через логістичні проблеми.

«Щороку понад 40% вітчизняного експорту зерна та продуктів харчування прямують через Суецький канал до країн Африки, Близького Сходу та Південно-Східної Азії. Також зростатимуть внутрішні ціни на паливо та мінеральні добрива, які в значній кількості надходять із країн Близького Сходу, а також Казахстану та Узбекистану», — наводяться у зверненні аргументи.

В умовах тимчасової невизначеності своєчасного надання Україні фінансової підтримки міжнародними партнерами це може додатково знизити стійкість бізнесу в боротьбі з ворогом, впевнені представники бізнесу.

Звернення підписали Українська зернова асоціація, «Укрхарчопром», Український союз промисловців і підприємців, Федерація роботодавців України, Міжнародна торговельна палата та Українська аграрна конфедерація. Вони попросили главу держави розглянути цю проблему на засіданні РНБОУ і дати відповідні розпорядження міністерствам щодо напрацювання необхідних пропозицій.

Нагадаємо, що впродовж 2023 року Миколаївська область експортувала 2,3 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.

За 5 місяців роботи тимчасового морського коридору Україна експортувала майже 15 мільйонів тонн вантажів, з них 10 мільйонів тонн становить агропродукція.