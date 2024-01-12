У п’ятницю вночі, 12 січня, США і Велика Британія завдали ударів по базах хуситів у Ємені.

Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційних осіб США та Великої Британії.

Операція стала відповіддю на десятки нападів на торговельні судна в Червоному морі, які здійснило єменське повстанське угруповання.

Удари по Ємену

Удари було здійснено «за підтримки Нідерландів, Канади, Бахрейну та Австралії», до спільної заяви на підтримку операції долучилися, окрім цих країн, США та Британія, також Данія, Німеччина, Нова Зеландія, Південна Корея.

Удари наносилися з винищувачів і ракет «Томагавк». Понад десяток цілей хуситів були вражені ракетами, випущеними з повітря, поверхні та підводних платформ.

Президент США Джо Байден прокоментував удар по Ємену

Джо Байден заявив, що буде готовий санкціонувати подальші атаки по об'єктам хуситів в Ємені, якщо їхні напади на кораблі не припиняться.

Удари по Ємену

«Я без вагань призначатиму подальші заходи для захисту наших людей і вільного потоку міжнародної торгівлі, якщо це необхідно», — наголосив президент США.

Відповідь хуситів на атаку по Ємену

Врінці 12 січня член вищої політичної ради хуситів Мохаммед Алі аль-Хуті, опублікував пост в мережі X, в якому назвав удари США та Великої Британії «варварськими і терористичними» та охарактеризував їх як нібито «невиправдану агресію».

Він зазначив, що найближчим часом буде опубліковано офіційну заяву у відповідь на удари.

الضربات الأمريكية البريطانية همجية ارهابية وهي عدوان متعمد وغير مبرر ويعكس نفسية متوحشة

وتؤكد بهذه الضربات من جديد انهما همامن يدير العدوان على #غزة كما هي تديرها على #اليمن

وأنها تحمي الإرهاب الإسرائيلي كونها هي الإرهاب وإسرائيل جزء منه

ان ما قامت به اعتداء صارخ وغير مبرر… — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 12, 2024

Пізніше, як пише The Guardian, речник єменських хуситів Мохаммед Абдулсалам заявив, що ударам США та Великобританії по цілях у Ємені «немає виправдання».

Він заявив, що хусити продовжуватимуть вважати своїми цілями кораблі, «що прямують до Ізраїлю».

Росія скликає Радбез ООН

У зв'язку з ударами по Ємену, які завдали Велика Британія та США, Росія запросила провести термінове засідання Ради Безпеки ООН 12 січня.

Про це заявило постійне представництво РФ при ООН.

Зазначається, що на засіданні обговорюватиметься ситуація на Близькому Сході, включаючи палестинське питання. Також, за інформацією російської сторони, планується відкритий брифінг у зв'язку з нанесенням ударів по Ємену.

Нагадаємо, нещодавно США вдарили по трьох обʼєктах бойовиків з угруповання «Катаїб Хезболла» та повʼязаних з ними угруповань в Іраку. Атака стала відповіддю на атаку терористів по американській базі в іракському Ербілі.

Раніше військові сили США 27 жовтня за вказівкою президента США Джо Байдена вдарили по двох об’єктах на сході Сирії, які використовував іранський Корпус вартових Ісламської революції та пов’язані з ним групи. за словами президента США, ці удари є відповіддю на серію атак проти американського особового складу в Іраку та Сирії.