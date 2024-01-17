На Миколаївщині ввечері 17 та протягом 18 січня прогнозують сильні пориви вітру: в області оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

«Очікуються пориви південного вітру 15-20 метрів в секунду», — йдеться в повідомленні.

Фахівці ДСНС нагадали жителям області правила поведінки при сильному вітрі:

щільно закрийте вікна, прибирайте з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці тримайтесь далі від рекламних щитів, ліній електропередачі;

у разі сильного вітру сховайтесь у найближчому приміщенні або укритті;

уникайте перебування поблизу великих дерев, а також не паркуйте поруч із ними автотранспорт.

Негода на Миколаївщині. Що відомо?

Як повідомляли синоптики, вдень 7 січня та протягом доби 8 січня очікувались значні опади, дощ з переходом в сніг. Вночі 9 січня — сніг, ожеледь та хуртовини. Значне зниження температури до 8°-13° морозу. На дорогах ожеледиця та посилення вітру до 17-22 м/с.

Фахівці зазначили, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств й порушень роботи транспорту на окремих ділянках доріг області.

Мер Миколаєва заявив, що комунальні служби міста вже підготовлені на оперативне реагування та усунення можливих наслідків негоди.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що область також розпочала підготовку до ліквідації можливих наслідків та роботи Пунктів Незламності в цілодобовому режимі.

Станом на 8 січня в Миколаївській області через погіршення погоди кількість населених пунктів, у яких відсутнє електропостачання зросла до 208.

Водночас комунальні служби Миколаєва почали проводити обробку доріг реагентами. На вулицях міста працювало 10 одиниць спецтехніки «ЕЛУ автодоріг».

Також миколаївські рятувальники протягом доби витягнули зі слизьких доріг в області 6 автомобілів. Для цього підрозділи Головного управління ДСНС України здійснили 11 виїздів.

Нагадаємо, на Миколаївщині через негоду впало понад 300 електричних стовпів.

Станом на 16 січня енергетики відновили подачу світла до міст та сіл на півночі й північному сході Миколаївської області після непогоди.