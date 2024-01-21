В суботу, 20 січня, держЗМІ Ірану повідомили, що країна успішно запустила свій супутник Sorayya на орбіту.

Про це пише Reuters.

Супутник, який розробляє дослідницька група цивільного Іранського космічного агентства, був виведений на орбіту на відстані 750 кілометрів. Це найвища точка, успішно досягнуту Іраном.

Американські військові кажуть, що балістична технологія великої дальності, яка використовується для виведення супутників на орбіту, також може дозволити Ірану запускати зброю великої дальності, можливо, включаючи ядерні боєголовки.

Іран заперечує твердження США про те, що така діяльність є прикриттям для розробки балістичних ракет, і заявляє, що ніколи не займався розробкою ядерної зброї.

Раніше повідомлялося, що Іран розробив для Росії нову версію ударного дрона-камікадзе «Shahed-107».