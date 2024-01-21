Поліція встановила п’ятьох учасників протиправних дій щодо журналіста проєкту «Наші гроші» Юрія Ніколова, до квартири якого ломилася група невідомих осіб з погрозами.

Поліція Києва також повідомила, що провела обшуки за місцями проживання фігурантів, з порушниками тривають слідчі дії.

За даними слідства, до вчинення правопорушення причетні жителі Київської, Житомирської та Черкаської областей.

Фото: поліція Києва

Фото: поліція Києва

Поліція встановила, що 15 січня зловмисники приїхали до Києва й прийшли до будинку, де мешкає Юрій Ніколов. Вони обклеїли його двері листівками та вимагали, щоб він вийшов до них. Свої дії вони знімали на мобільні телефони.

Також поліціянти вилучили речові докази, зокрема компʼютерну техніку та мобільні телефони, на які фігуранти знімали правопорушення.

«У рамках досудового розслідування правоохоронці здійснюють комплекс слідчих та оперативних заходів для проведення всебічного та неупередженого розслідування», — резюмували в поліції.

Тиск на журналістів

Нещодавно керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус заявив, що невідомі прослуховували, а також стежили за колективом видання декілька місяців підряд.

Таку заяву він зробив, коментуючи відео, на якому працівники видання вживали наркотики на корпоративі в заміському будинку.

На відео присутній також запис телефонних розмов журналістів, під час яких вони домовляються привезти ці речовини. Тепер на редакцію чекають кадрові чистки.

Варто зазначити, що останнє розслідування проєкту Bihus.Info, яке 15 січня зʼявилося на YouTube-каналі проєкту, стосувалося Офісу президента та Кабінету міністрів.

Журналісти розповіли про те, що компанія «Медіатека», яка належить народному депутату від фракції «Слуга Народу» Олександру Маріковському, за бюджетні кошти готує медіазвіти для ОП та уряду. У цих звітах проаналізовані згадки про топчиновників у медіа.

17 січня Служба безпеки України розпочала розслідування обставин незаконного прослуховування та відеозйомки медійників Bihus.Info.

Національна поліція вже також зареєструвала заяву редакції Bihus.Info про перешкоджання журналістській діяльності та втручання в особисте життя. Команда також планує подати заяву до Служби безпеки України, яка вже розслідує справу за іншою статтею, з проханням визнати себе потерпілою стороною та надати їй копії вилучених відеозаписів.

Нагадаємо, що 15 січня журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив про залякування. До його квартири 14 січня намагалися потрапити невідомі: вони налякали його матір та сусідів, а на дверях залишили наліпки з написами «ухилянт» і «зрадник».

Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк вимагає від влади відреагувати на системний тиск, який чиниться на українських журналістів.