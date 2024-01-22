На Миколаївщині 30% земель вважають потенційно засміченими вибухонебезпечними предметами — це 754 тисячі гектарів.

Про це розповів радник першого заступника начальника Миколаївської ОВА з питань протимінної діяльності Олексій Реутенко в ефірі програми «Радіодень».

За його словами, у 2023 році зафіксували 62 епізоди підриву жителів на вибухонебезпечних предметах. Загиблих та поранених 67 людей, з них — 8 дітей.

Наприкінці 2023 року в Миколаївській області вилучили 40 тисяч вибухонебезпечних предметів, з них — 64 авіабомби.

«На 2024 рік 44 тисячі гектарів. Ми продовжимо роботу, обстежено вже з початку року майже 46 гектарів, розміновано майже 46,91 гектара. Погодні умови не дозволяють виконувати певні завдання, коли мороз, хуртовина, сніг, то заборонено здійснювати роботу з розмінування», — зазначив Олексій Реутенко.

За словами Олексія Реутенка, пріоритет у розмінуванні — землі сільгосппризначення, також об'єкти критичної інфраструктури, залізничні та автомобільні шляхи. Крім пріоритетних земель сільськогосподарського призначення, у 2024 році обстежуватимуть та розміновуватимуть й інші угіддя області.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.