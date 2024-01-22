У грудні 2023 року українські порти експортували більше сільськогосподарської продукції, ніж будь-коли з моменту вторгнення РФ, майже напевно завдяки відновленню роботи основних чорноморських портів України та створенню одностороннього морського експортного каналу.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

Зазначається, що експорт перевищив щомісячні обсяги, досягнуті в рамках «зернової угоди», яка реалізується за посередництва ООН і Туреччини, коли кораблі піддавалися російським перевіркам.

«Україна досягла цього, оскільки не дозволила російському Чорноморському флоту діяти у західній частині Чорного моря, де він перебуває під загрозою з боку українських ракет та безпілотних надводних кораблів», — йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, «довіра ринку підтримується скороченням страхових премій за посередництвом Великобританії в рамках страхового пакету Unity Facility, а також оголошенням про те, що Туреччина, Румунія та Болгарія сформували військово-морські сили протимінного захисту».

Стан цього експортного маршруту «життєво важливий» у довгостроковій перспективі для експортних доходів України, наголошують у Міноборони Британії.

Нагадаємо, експорт продукції тимчасовим коридором, який запровадила Україна, наприкінці грудня становить близько 13 мільйонів тонн продукції, на початку грудня цей показник сягав 7 мільйонів тонн.

Як відомо, впродовж 2023 року Миколаївська область експортувала 2,3 мільйони тонн зернових та зернобобових культур.

Також повідомлялось, що Європейська комісія у січні 2024 року збирається подати зміни до торговельного законодавства Євросоюзу, які дозволять запроваджувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції до сусідніх з Україною країн.