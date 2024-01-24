Впродовж 2024 року у Миколаєві збираються встановити ще 144 камери відеоспостереження за програмою «Безпечне місто».

Про це під час засідання комісії з питань житлово-комунального господарства міської ради повідомив начальник відділу стандартизації Дмитро Канарський, пишуть «НикВести».

Наразі на території Миколаєва працює 230 камер відеоспостереження, додав він.

— Ми будемо збільшувати їх цього року. Я маю надію, що буде набагато більше. Всього зараз ми маємо 230 камер, частина з яких є оглядовими, частина для розпізнавання номерних знаків і частина для розпізнавання облич. Цього року ми хочемо встановити набагато і набагато більше. Тобто більше 50% тих камер, що будуть встановлені цього року — а це всього 144, якщо я не помиляюсь — будуть номерними, — сказав Дмитро Канарський.

Як працює «Безпечне місто» у Миколаєві?

На початку 2024 року у поліції Миколаєва повідомили, що кількість камер відеоспостереження на вулицях міста є недостатньою. Наразі на півмільйонне місто встановлено всього 230 камер відеонагляду.

На встановлення камер за програмою «Безпечне місто» з бюджету Миколаєва у 2024 році виділять 32,4 мільйона гривень. Прогнозується, що готовність проєкту у кінці року становитиме 75%.

Загалом реалізація проєкту «Безпечне місто» розпочалася у 2020 році та має завершитись у 2025 році. Впродовж 2023-2025 років планується побудувати чотири черги системи відеонагляду та облаштувати 270 ділянок у різних районах міста:

І черга — Центральна частина міста. Там облаштують 88 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 86 камер фіксації автомобільних номерів та 52 оглядових камер;

ІІ черга будівництва — Херсонське шосе/Соляні. Це також 88 ділянок, на яких буде встановлено 91 камер фіксації державних номерних знаків та 38 оглядових камер;

ІІІ черга будівництва — Погранична/проспект Богоявленський, що включатиме 54 ділянки відеонагляду з 97 камерами фіксації державних номерних знаків;

ІV черга — Старий центр/Космонавтів: 40 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 93 камери фіксації державних номерних знаків та 5 оглядових камер.

Програма «Безпечне місто» забезпечує цілодобове відображення оперативної ситуації в реальному часі. Відеокамери забезпечують відеоспостереження та розпізнавання передніх номерів, марок та моделей транспортних засобів для максимальної ефективності безпеки на автомобільних розв’язках.

У 2023 році планували завершити першу чергу впровадження системи «Безпечне місто», на вулицях двох районів з’явиться додатково близько 150 камер.

Раніше міська рада обрала компанію, яка займатиметься будівництвом системи відеоспостереження та аналітики «Безпечне місто» за 67,4 мільйонів гривень. Тоді в мерії сказали, що зараз впроваджують першу чергу у Центральному та Заводському районах. У пріоритеті — встановлення камер фіксації автомобільних номерів.