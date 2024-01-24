Впродовж 2024 року у Миколаєві збираються встановити ще 144 камери відеоспостереження за програмою «Безпечне місто».
Про це під час засідання комісії з питань житлово-комунального господарства міської ради повідомив начальник відділу стандартизації Дмитро Канарський, пишуть «НикВести».
Наразі на території Миколаєва працює 230 камер відеоспостереження, додав він.
— Ми будемо збільшувати їх цього року. Я маю надію, що буде набагато більше. Всього зараз ми маємо 230 камер, частина з яких є оглядовими, частина для розпізнавання номерних знаків і частина для розпізнавання облич. Цього року ми хочемо встановити набагато і набагато більше. Тобто більше 50% тих камер, що будуть встановлені цього року — а це всього 144, якщо я не помиляюсь — будуть номерними, — сказав Дмитро Канарський.
На початку 2024 року у поліції Миколаєва повідомили, що кількість камер відеоспостереження на вулицях міста є недостатньою. Наразі на півмільйонне місто встановлено всього 230 камер відеонагляду.
На встановлення камер за програмою «Безпечне місто» з бюджету Миколаєва у 2024 році виділять 32,4 мільйона гривень. Прогнозується, що готовність проєкту у кінці року становитиме 75%.
Загалом реалізація проєкту «Безпечне місто» розпочалася у 2020 році та має завершитись у 2025 році. Впродовж 2023-2025 років планується побудувати чотири черги системи відеонагляду та облаштувати 270 ділянок у різних районах міста:
Програма «Безпечне місто» забезпечує цілодобове відображення оперативної ситуації в реальному часі. Відеокамери забезпечують відеоспостереження та розпізнавання передніх номерів, марок та моделей транспортних засобів для максимальної ефективності безпеки на автомобільних розв’язках.
У 2023 році планували завершити першу чергу впровадження системи «Безпечне місто», на вулицях двох районів з’явиться додатково близько 150 камер.
Раніше міська рада обрала компанію, яка займатиметься будівництвом системи відеоспостереження та аналітики «Безпечне місто» за 67,4 мільйонів гривень. Тоді в мерії сказали, що зараз впроваджують першу чергу у Центральному та Заводському районах. У пріоритеті — встановлення камер фіксації автомобільних номерів.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
Впродовж 2024 року у Миколаєві збираються встановити ще 144 камери відеоспостереження за програмою «Безпечне місто».
Про це під час засідання комісії з питань житлово-комунального господарства міської ради повідомив начальник відділу стандартизації Дмитро Канарський, пишуть «НикВести».
Наразі на території Миколаєва працює 230 камер відеоспостереження, додав він.
— Ми будемо збільшувати їх цього року. Я маю надію, що буде набагато більше. Всього зараз ми маємо 230 камер, частина з яких є оглядовими, частина для розпізнавання номерних знаків і частина для розпізнавання облич. Цього року ми хочемо встановити набагато і набагато більше. Тобто більше 50% тих камер, що будуть встановлені цього року — а це всього 144, якщо я не помиляюсь — будуть номерними, — сказав Дмитро Канарський.
На початку 2024 року у поліції Миколаєва повідомили, що кількість камер відеоспостереження на вулицях міста є недостатньою. Наразі на півмільйонне місто встановлено всього 230 камер відеонагляду.
На встановлення камер за програмою «Безпечне місто» з бюджету Миколаєва у 2024 році виділять 32,4 мільйона гривень. Прогнозується, що готовність проєкту у кінці року становитиме 75%.
Загалом реалізація проєкту «Безпечне місто» розпочалася у 2020 році та має завершитись у 2025 році. Впродовж 2023-2025 років планується побудувати чотири черги системи відеонагляду та облаштувати 270 ділянок у різних районах міста:
Програма «Безпечне місто» забезпечує цілодобове відображення оперативної ситуації в реальному часі. Відеокамери забезпечують відеоспостереження та розпізнавання передніх номерів, марок та моделей транспортних засобів для максимальної ефективності безпеки на автомобільних розв’язках.
У 2023 році планували завершити першу чергу впровадження системи «Безпечне місто», на вулицях двох районів з’явиться додатково близько 150 камер.
Раніше міська рада обрала компанію, яка займатиметься будівництвом системи відеоспостереження та аналітики «Безпечне місто» за 67,4 мільйонів гривень. Тоді в мерії сказали, що зараз впроваджують першу чергу у Центральному та Заводському районах. У пріоритеті — встановлення камер фіксації автомобільних номерів.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|