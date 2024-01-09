Миколаїв має один з найнижчих показників за кількістю облаштованих на вулицях камер відеоспостереження. Наразі на півмільйонне місто встановлено всього 230 камер відеонагляду.

Про це під час брифінгу, 29 грудня, повідомив керівник управління поліції в Миколаївській області Сергій Махно, пишуть «НикВести».

Сергій Махно зауважив, що обмежена кількість камер ускладнює проведення різноманітних оперативних заходів, таких як пошук зниклих дітей, розслідування випадків незаконного заволодіння транспортними засобами, встановлення причин і умов ДТП, а також боротьба з вуличною злочинністю.

— На жаль, місто Миколаїв має на сьогодні одну з найслабших програм «Безпечне місто». Ми маємо тільки 230 камер відеоспостереження на півмільйоне місто. Це фактично дуже мала кількість, яка не дає можливість правоохоронцям і суспільству чітко контролювати безпекове середовище на території міста, — повідомив правоохоронець.

Як відомо, на встановлення камер відеоспостереження за програмою «Безпечне місто» з бюджету Миколаєва у 2024 році виділять 32,4 мільйона гривень. Прогнозується, що готовність проєкту у кінці 2024 року буде 75%.

За словами Сергія Махно, місцева влада планує встановити близько 350 нових камер відеоспостереження різного типу. Серед основних функцій цих камер буде розпізнавання обличчя та номерних знаків автомобілів.

Нагадаємо, що загальний період реалізації проєкту «Безпечне місто» розпочався у 2020 році та повинен завершитись у 2025 році. Впродовж 2023-2025 років планується побудувати чотири черги системи відеонагляду та облаштувати 270 ділянок у різних районах міста:

І черга — Центральна частина міста. Там облаштують 88 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 86 камер фіксації автомобільних номерів та 52 оглядових камер;

ІІ черга будівництва — Херсонське шосе/Соляні. Це також 88 ділянок, на яких буде встановлено 91 камер фіксації державних номерних знаків та 38 оглядових камер;

ІІІ черга будівництва — Погранична/проспект Богоявленський, що включатиме 54 ділянки відеонагляду з 97 камерами фіксації державних номерних знаків;

ІV черга — Старий центр/Космонавтів: 40 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 93 камери фіксації державних номерних знаків та 5 оглядових камер.

Програма «Безпечне місто» забезпечує цілодобове відображення оперативної ситуації в реальному часі. Відеокамери забезпечують відеоспостереження та розпізнавання передніх номерів, марок та моделей транспортних засобів для максимальної ефективності безпеки на автомобільних розв’язках.

Нагадаємо, що у 2023 році планували завершити першу чергу впровадження системи «Безпечне місто», на вулицях двох районів з’явиться додатково близько 150 камер.

Раніше, Миколаївська міська рада обрала компанію, яка займатиметься будівництвом системи відеоспостереження та аналітики «Безпечне місто» за 67,4 мільйонів гривень. В мерії зазначали, що зараз впроваджують першу чергу у Центральному та Заводському районах. У пріоритеті — встановлення камер фіксації автомобільних номерів.

Як відомо, бюджет розвитку Миколаєва, який спрямований на реалізацію міських проектів у різних сферах, у 2024 році становитиме близько 347 мільйонів гривень.