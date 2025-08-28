В Одесі встановлять нові камери автофіксації

Камера автофіксації. Ілюстративне фото: МВС

В Одесі планують встановити чотири нові камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Рішення мають затвердити депутати на найближчій сесії міськради.

Нові локації визначили на засіданні виконавчого комітету, у четвер, 28 серпня. Відповідно до проєкту, камери з’являться на найбільш аварійних перехрестях:

вулиця Михайла Грушевського — вулиця Проценка та вулиця Бродська: дві камери для зустрічного та попутного потоків у напрямку вул. Романа Шухевича. Тут лише у 2024 році сталося п’ять ДТП з постраждалими;

вулиця Небесної Сотні — вулиця Шкільний аеродром: дві камери контролюватимуть рух у напрямку вул. Левітана. За три роки зафіксували 12 аварій із травмованими;

Люстдорфська дорога — вулиця Бреуса: одна камера на зустрічний потік у напрямку просп. Адміральського. Тут також сталося 12 аварій;

3-я станція Люстдорфської дороги: одна камера у напрямку вул. Героїв Крут, де за три роки сталося дев’ять ДТП з постраждалими.

План розташування камер в Одесі. Фото: Одеська міська рада

У міськраді зазначили, що встановлення камер погоджене з Нацполіцією та відповідає вимогам Кабміну.

Очікується, що нові пристрої допоможуть зменшити кількість аварій і підвищити дисципліну водіїв. Наразі в Одесі вже працюють камери на дев’яти локаціях, які встановили у 2021 році.

Нагадаємо, що з березня 2025 року на дорогах України запрацювали 40 нових комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.