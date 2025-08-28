Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    28 серпня, 2025

  • 27.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 28 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 27.2° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі встановлять нові камери автофіксації

Камера автофіксації. Ілюстративне фото: МВСКамера автофіксації. Ілюстративне фото: МВС

В Одесі планують встановити чотири нові камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Рішення мають затвердити депутати на найближчій сесії міськради.

Нові локації визначили на засіданні виконавчого комітету, у четвер, 28 серпня. Відповідно до проєкту, камери з’являться на найбільш аварійних перехрестях:

  • вулиця Михайла Грушевського — вулиця Проценка та вулиця Бродська: дві камери для зустрічного та попутного потоків у напрямку вул. Романа Шухевича. Тут лише у 2024 році сталося п’ять ДТП з постраждалими;
  • вулиця Небесної Сотні — вулиця Шкільний аеродром: дві камери контролюватимуть рух у напрямку вул. Левітана. За три роки зафіксували 12 аварій із травмованими;
  • Люстдорфська дорога — вулиця Бреуса: одна камера на зустрічний потік у напрямку просп. Адміральського. Тут також сталося 12 аварій;
  • 3-я станція Люстдорфської дороги: одна камера у напрямку вул. Героїв Крут, де за три роки сталося дев’ять ДТП з постраждалими.
План розташування камер в Одесі. Фото: Одеська міська радаПлан розташування камер в Одесі. Фото: Одеська міська рада

У міськраді зазначили, що встановлення камер погоджене з Нацполіцією та відповідає вимогам Кабміну.

Очікується, що нові пристрої допоможуть зменшити кількість аварій і підвищити дисципліну водіїв. Наразі в Одесі вже працюють камери на дев’яти локаціях, які встановили у 2021 році.

Нагадаємо, що з березня 2025 року на дорогах України запрацювали 40 нових комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Останні новини про: Одеса

Бельгія, Нідерланди та Люксембург виділять €2 млн для протезного центру в Одесі
На узбережжі Одеси «цвіте» море: комунальники прибирають водорості, а екологи запевняють, що купатися безпечно
Одеські депутати проголосували за ₴623 млн кредиту для міста: на що підуть гроші
Реклама

Читайте також:

новини

Домбровська заявила, що не голосувала «за» нову структуру мерії Миколаєва: «Прошу не підписувати рішення»

Світлана Іванченко
новини

Міськрада Миколаєва попросить прокуратуру допитати Федорову: «Вона в курсі усіх розкладів»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Бюджет Миколаєва отримав вже ₴62 млн від продажу комунального майна

Юлія Бойченко
новини

Ільюк пропонує ротацію керівників районів Миколаєва: «Поміняти місцями між собою»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міськрада Миколаєва відмовилась затверджувати результати конкурсу на сортування сміття та проведе новий

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Одеські депутати проголосували за ₴623 млн кредиту для міста: на що підуть гроші
На узбережжі Одеси «цвіте» море: комунальники прибирають водорості, а екологи запевняють, що купатися безпечно
Бельгія, Нідерланди та Люксембург виділять €2 млн для протезного центру в Одесі

Міськрада Миколаєва попросить прокуратуру допитати Федорову: «Вона в курсі усіх розкладів»

Сєнкевич — Telegram-каналам: «Я клав на вас з прибором»

2 години тому

Домбровська заявила, що не голосувала «за» нову структуру мерії Миколаєва: «Прошу не підписувати рішення»

Світлана Іванченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay