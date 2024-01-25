У середу, 25 січня, відбулося останнє засідання топонімічної комісії Миколаєва. Тепер затверджені нею пропозиції передадуть на розгляд депутатів міської ради.

Онлайн-засідання комісії оприлюднене на YouTube-каналі міської ради, пишуть «НикВести».

Члени комісії розглянули надіслані пропозиції миколаївців та затвердили деякі рекомендації щодо перейменування скверів. Зокрема, вони пропонують при проєктуванні будівлі Миколаївської ОВА передбачити паркову зону – сквер «Героїв-держслужбовців» на честь загиблих під час ракетного удару по будівлі адміністрації.

Водночас члени комісії також пропонують:

перейменувати сквер «Екатериненський» у мікрорайоні «Соляні», назвавши його сквер «Соляні»;

перейменувати сквер «Потьомкінський», що знаходиться на розі вулиць Потьомкінська та 3-я Слобідська, на сквер ім. Панаса Саксаганського (українського актора, режисера і драматурга, що народився у Миколаївській області, – прим.);

перейменувати сквер «Пушкінський», що знаходиться біля Інгульського мосту, на сквер ім. Івана Мазепи (українського військового, політичного і державного діяча, – прим.).

— Дякую за роботу. Це, так би мовити, наш костяк, який постійно генерував назви. Це дуже відповідальна і творча робота. Моя думка: ми виконали наше завдання. Якщо буде потреба, то до нас звернуться, а поки ми завершуємо, – сказав голова топонімічної комісії Олександр Тригуб.

Згідно з Законом України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів» органи місцевого самоврядування мають до 27 січня 2024 року сформулювати та прийняти рішення про перейменування.

Закон про деколонізацію у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв.

Також депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте станом на сьогодні її склад потребує оновлення.

Однак у серпні стало відомо, що топонімічна комісія досі не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії.

На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням».

Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.

В жовтні 2023 року топонімічна комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації.

Зокрема, начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.

В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В томі числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.