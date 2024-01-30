Облаштоване укриття в одній зі шкіл Миколаєва, фото: НикВести

У Миколаївському ліцеї №38 імені Володимира Чайки облаштують сучасне протирадіаційне укриття. Ці роботи коштуватимуть близько 25 мільйонів гривень.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив директор Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук.

Це укриття буде розраховано на перебування у ньому понад 400 людей одночасно протягом 48 годин.

— У нас є проєктна документація на розміщення захисної споруди в ліцеї №38. Передбачається облаштування протирадіаційного укриття. Роботи виконуються таким чином, щоб умови дозволяли дітям знаходитися там певний проміжок часу – до 48 годин. Воно розраховано на понад 400 людей та відповідає діючим будівельним нормам. Згідно експертного висновку, вартість цього обʼєкта складає приблизно 25 мільйонів гривень, — сказав Олексій Савчук.

Як відомо, Миколаївський ліцей №38 імені Володимира Чайки увійшов до переліку навчальних закладів міста, які затвердили для роботи впродовж 2023-2024 років. Водночас ліцей увійшов до трійки найкращих загальноосвітніх навчальних закладів в українському рейтингу за результатами національного мультипредметного тесту 2023 року.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.