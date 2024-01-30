У межах проєкту «Відновлення» Ukraїner відбулася прем'єра третього епізоду документального проєкту «Перші кроки до відбудови Миколаєва».

Відео опубліковано на YouTube-каналі Ukraїner.

У межах документального проєкту «Відновлення» Ukraїner розповідає, як населені пункти, з яких вибили ворога, оговтуються та відбудовуються. Перша серія присвячена Харкову (Слобожанщина), друга — Чернігову (Сіверщина). У третій серії — історія портового міста Миколаєва (Причорномор’я).

У третьому епізоді документального проєкту розповідається про те, як Миколаїв співпрацює з українськими і міжнародними партнерами, щоб оцінити збитки й наперед спланувати всі етапи відбудови міста після перемоги.

Миколаївський ліцей ім. Миколи Аркаса. Фото:Ukraїner

Також там показано Шевченківську громаду, яка була окупована росіянами на початку повномасштабного вторгнення та звільнена 10 листопада 2022 року. Громада зазнала значних руйнувань, але вистояла завдяки місцевим. Вони партизанили, передавали ЗСУ дані про пересування ворог та долучалися до диверсій.

«Ми бачимо, що країни готові братися не за окремі об'єкти, а цілі міста. І це дуже круто, що ми маємо таку міжнародну підтримку у відбудові. Бо коли станеться перемога, ми маємо бути готовими і мати чіткий план дій, а для цього треба працювати над ним уже зараз. Бо коли ми виграємо, то в нас буде багато інших викликів», — розповідає продюсерка проєкту Христина Кулаковська.

Нагадаємо, що раніше відзняли кіноальманах з шести документальних фільмів «‎Міста та їхні герої»‎. Один із фільмів присвячено Миколаєву та його героїчним мешканцям.

Також нагадаємо, що у річницю створення 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 20 липня 2023 року, вийшов документальний фільм про військову частину «Наш день».