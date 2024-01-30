Поліція розшукує Соломонова Юрія Григоровича 1940 року народження, який ввечері 28 січня пішов з дому та не повернувся, про місце його знаходження нічого невідомо.
Про це повідомляє поліція Миколаївської області.
Прикмети: зріст 170-180 см, худорлявої статури, волосся сиве. Був одягнений у чорну куртку, спортивні штани та туфлі синього кольору. Ходить за допомогою милиці.
Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваного або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 2 Миколаївського районного управління за адресою: Миколаїв, вулиця 12-та Повздовжня 42 А, або за телефонами (067) 534 34 60, 063 322 68 99, (0512) 53 13 39 або 102.
Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці досі не знайшли 13-річного Радміра Ібрагімова. Раніше повідомлялося, що дитина 16 січня пішла з дому на вулиці 5-й Слобідській у Миколаєві досі не повернулася, місце його знаходження невідоме.
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Поліція розшукує Соломонова Юрія Григоровича 1940 року народження, який ввечері 28 січня пішов з дому та не повернувся, про місце його знаходження нічого невідомо.
Про це повідомляє поліція Миколаївської області.
Прикмети: зріст 170-180 см, худорлявої статури, волосся сиве. Був одягнений у чорну куртку, спортивні штани та туфлі синього кольору. Ходить за допомогою милиці.
Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваного або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 2 Миколаївського районного управління за адресою: Миколаїв, вулиця 12-та Повздовжня 42 А, або за телефонами (067) 534 34 60, 063 322 68 99, (0512) 53 13 39 або 102.
Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці досі не знайшли 13-річного Радміра Ібрагімова. Раніше повідомлялося, що дитина 16 січня пішла з дому на вулиці 5-й Слобідській у Миколаєві досі не повернулася, місце його знаходження невідоме.
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Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|