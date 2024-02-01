Дніпро, ілюстративне фото

У Дніпрі перейменували проспект та 91 вулицю міста, назви яких пов’язані з Росією. Серед нових назв – вулиці Миколи Аркаса і Кінбурнська.

Таке рішення ухвалили депутати на сесії міської ради Дніпра 31 січня, пишуть «НикВести».

Зокрема вулицею миколаївського культурного діяча, історика та композитора Миколи Аркаса назвали колишню вулицю Олександра Бутлерова (російського хіміка, – прим.).

Микола Аркас народився у грудні 1852 року в Миколаєві. Він один із засновників і незмінний голова «Просвіти» в Миколаєві. Наразі вулиці на його імʼя є також у Львові, Києві та місті Баштанка Миколаївської області. Водночас у Миколаєві є ліцей імені Миколи Аркаса, в історичну будівлю якої у 2022 році влучила російська ракета. Також на честь культурного діяча у Миколаєві встановили пам'ятник та передали пам'ятну дошку для дому, де жив Микола Аркас.

Ще одна вулиця у Дніпрі отримала назву Кінбурнська – заповідної території коси, що знаходиться у Миколаївській області. Нею назвали колишню вулицю Павлоградську.

З початку великої війни Кінбурнська коса окупована російськими військами. З її території ворог майже щодня обстрілює Очаківську та Куцурубську громади. Нещодавно «НикВести» показали історію Євгена Полтавчука, який під обстрілами вивозив людей з окупованої Кінбурнської коси.

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Закон про деколонізацію у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв.

Депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць у Миколаєві.

До цього мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, проте станом на сьогодні її склад потребує оновлення.

Однак у серпні стало відомо, що топонімічна комісія досі не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії.

На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням».

Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.

В жовтні 2023 року топонімічна комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації.

Зокрема, начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.

В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В томі числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні. Всього до перейменування готуються близько 250 вулиць Миколаєва.

Свою роботу комісія завершила у кінці січня 2024 року. Після цього впродовж місяця для миколаївців мають запустити онлайн-голосування за перейменування міських вулиць, а потім це питання розглянуть депутати на сесії міської ради.