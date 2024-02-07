Наслідки обстрілу Києва 7 лютого, фото: ДСНС у Києві

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку вранці 7 лютого. Він пообіцяв, що росіяни скоро відчують наслідки своїх дій.

Фото з наслідками руйнування він опублікував на своїй сторінці в Telegram-каналі.

«Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких. Обовʼязково відповімо Росії — терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій», — написав Володимир Зеленський.

Від російської атаки постраждало 6 регіонів України. За словами президента, поки відомо про трьох загиблих.

Наслідки атаки на Миколаїв 7 лютого, фото: ДСНС у Миколаївській обасласті Наслідки атаки на Миколаїв 7 лютого, фото: ДСНС у Миколаївській обасласті

«У Миколаєві десятки житлових будинків зруйновані, загинула одна людина. У Києві постраждали більше десяти людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Двоє людей постраждало на Харківщині, врятовано одну людину. У Львівській області рятувальники працюють на місці», — зазначив Володимир Зеленський.

Російська атака 7 лютого

Вранці 7 лютого російські війська атакували Україну використовуючи різні засоби повітряного нападу — ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Загалом застосовано 64 засоби повітряного нападу. Сили оборони збили над Україною 29 ракет та 15 ударних дрони.

Перші удару по Миколаєву пролунали близько 6-ї ранку. Як стало відомо пізніше, місто атакували «Шахедами» та ракетами.

Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.

Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.

В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.

В той час військові збили близько 20 російських ракет на Києвом. Серед них були крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Постраждалих продовжують доставляти до лікарень.

Журналісти «Економічної правди» з'ясували, що ранкова атака 7 лютого коштувала Росії щонайменше 423 мільйони доларів.