Авдіївка. Фото опублікував Олександр Тарнавський

Для оборони Авдіївки та Купʼянська, щоб знизити наступальний потенціал ворога, проведуть перегрупування українських військ та залучатимуть резерви.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Відповідне рішення ухвалили після візиту нового головнокомандувача та міністра оборони Рустема Умєрова на Авдіївський та Купʼянський напрямки.

«За результатами роботи ухвалив оперативні рішення щодо залучення резервів, бойових систем, вогневої підтримки та перегрупування військ та сил на цих напрямках, а також локалізації ворожих сил для зниження їхнього наступального потенціалу», — повідомив Олександр Сирський.

Він також обговорив із командирами питання бойового забезпечення підрозділів.

«Зважаючи на швидку зміну обстановки на полі бою, делегував командирам повноваження самостійно приймати відповідні невідкладні рішення для збереження життя особового складу», — заявив головнокомандувач ЗСУ.

Олександр Сирський зазначив, що окупанти на Авдіївському та Купʼянському напрямках нарощують свої зусилля, кидаючи на «мʼясні штурми» десятки та сотні солдатів, обстрілюють прифронтові території. У той самий час Сили оборони завдають ворогові втрат. Лише на Авдіївському напрямку минулої доби українські захисники відбили 29 російських атак.

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський зазначив, що російські війська залучають бронегрупи до штурмів Авдіївки та Новомихайлівки. Їх кидають на підтримку піхотних груп.

За даними британської розвідки, оточення Авдіївки, ймовірно, залишиться ключовим напрямком зусиль РФ на фронті.