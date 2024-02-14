РФ посилить етнічні чистки українців на окупованих територіях. Фото: Центр нацспротиву

Влада РФ продовжує імплементацію стратегії етнічної чистки українців на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Перший етап — проведення системних фільтраційних заходів задля витіснення патріотично налаштованого населення. На другому етапі росіяни будуть масово депортувати українців на територію РФ, таким чином змінюючи етнічний склад українських територій. На місце українців окупанти планують завезти етнічних росіян. Причиною тому є ускладнення реінтеграції тимчасово окупованих територій після деокупації», — йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ЦНС, така практика застосовувалася радянським режимом і її успішно «бере на озброєння путінська Росія».

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують викрадати місцевих мешканців, через відсутність паспорту РФ.

Росіяни на окупованих територіях тиснуть на українців, щоб змусити їх отримати російський паспорт. З 1 липня всі українці без паспорта РФ будуть вважатись іноземцями на рідній землі.

Також, окупанти запустили інтернет-сервіс «я в Росії», щоб пришвидшити паспортизацію мешканців тимчасово окупованих територій України.