Авдіївка. Фото опублікував Олександр Тарнавський

В Оперативно-стратегічному угрупованні військ «Таврія» повідомили, що постачання в Авдіївку та евакуація з міста ускладнені, однак українські захисники задіяли запасну логістичну артерію.

Про це заявив речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

— Що стосується Авдіївки, де лінія фронту є дуже динамічною і відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції, подекуди відбивання позицій, то ключове повідомлення щодо цього постачання в Авдіївку та евакуація з міста ускладнені, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно, — зазначив він.

За словами Дмитра Лиховія, окупанти намагаються пройти західніше Авдіївського коксохіму, але там зустрічають гідний опір з боку українських воїнів. На Авдіївському напрямку ситуація залишається дуже напруженою, але контрольованою.

Раніше повідомлялось, що для оборони Авдіївки та Купʼянська, щоб знизити наступальний потенціал ворога, проведуть перегрупування українських військ та залучатимуть резерви.

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський зазначив, що російські війська залучають бронегрупи до штурмів Авдіївки та Новомихайлівки. Їх кидають на підтримку піхотних груп.

За даними британської розвідки, оточення Авдіївки, ймовірно, залишиться ключовим напрямком зусиль РФ на фронті.