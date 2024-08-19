Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва, «НикВести»

Комунальне підприємство «Миколаївкомунтранс» замовив проєктно-кошторисну документацію для рекультивації полігону твердих побутових відходів біля Великої Коренихи за 1,6 мільйона гривень.

Відповідний тендер оприлюднили в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Зазначимо, що рекультивація полігонів ТПВ є комплексом робіт, спрямованих на відновлення народногосподарської цінності і продуктивності територій.

Згідно з тендерною документацією, замовник хоче вивести потужності полігону з експлуатації та провести роботи, щоб усунути негативний вплив твердих побутових відходів на навколишнє середовище. Зокрема, на території, де розміщений полігон хочуть провести роботи з благоустрою та озеленення.

Зазначається, що полігон функціонує 52 роки ( з 1972), а орієнтовна кількість відходів на рік складає 162 тисячі тон.

«На діючому міському полігоні ТПВ приймаються тверді побутові відходи 3 житлових будинків, громадських будинків і установ, підприємств торгівлі, громадського харчування, а також вуличний і садово-парковий змет, будівельне сміття і деякі види твердих інертних відходів за відповідним обґрунтуванням, а також промислові відходи III- IV класів небезпеки з Миколаєва», — йдеться в документі.

Завершити проектно-кошторисну документацію підрядник має до кінця 2024 року. Переможець тендеру повинен розрахувати вартість реконструкції полігону ТПВ, зокрема розробити генеральний план полігону після рекультивізації. Згідно з тендером звалищний ґрунт планують перемістити в інше місце, а на територію полігону завести ґрунт для вирощування рослин.

Переможець тендеру під час розробки проектно-кошторисної документації повинен:

— передбачити влаштування збору поверхневих вод, щоб не допустити забруднення ґрунтових вод прилеглої території (постійний моніторинг, відведення та очищення дощових і талих вод);

— запропонувати місце для зберігання ТПВ до 2026 року;

— передбачити формування рекультиваційного (відновленого) шару грунту для подальшого вирощування чагарників;

— провести дослідження грунтів та розробити схему переміщення звалищного грунту;

— запропонувати асортимент добрив та рослин, які будуть вирощені на місці полігону;

Нагадаємо, ще у 2020 році у коментарі «НикВести» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

У червні 2024 року комунальне підприємство «Миколаївкомунтранс» замовило проект з оцінки впливу на довкілля полігону твердих побутових відходів за 340 тисяч гривень.

Полігон ТПВ під Миколаєвом

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи — 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

Водночас у Первомайську планують протягом двох років побудувати новий міський полігон ТПВ, а в Южноукраїнську виділять 6,5400 гектарів землі під розміщення нового полігону твердих побутових відходів.

Також територію Веснянської громади наразі розглядають для будівництва нового полігону твердих побутових відходів Миколаєва.

Наразі данська компанія COWI розробила рекомендації щодо поводження з відходами у Миколаєві, а місто — відповідне техніко-економічне обґрунтування.

Читайте також статтю «НикВести» «Сміттєва реформа на шляху до ЄС: як Миколаївщина вчиться справлятися з відходами за новими стандартами». У ній ми повідомляли, що більшість нинішніх полігонів в Україні не відповідають вимогам законодавства. До 2030 року їх мають реорганізувати, а деякі ліквідувати.

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «НикВести» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Водночас на території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів. Передбачається, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської, сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. У Шевченківській громаді хочуть також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

У 2024 році Миколаїв очікує отримати техніку для переробки будівельного сміття, що утворилося внаслідок російських обстрілів будівель.

Читайте також статтю «НикВести» «Ековідбудова півдня: куди зникають відходи руйнації та чим корисний приклад Харкова».