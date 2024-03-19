На Національному військовому меморіальному кладовищі мають право на поховання військовослужбовці, які захищали Україну, ветерани АТО, ООС та ряд інших людей.
Деталі щодо права на поховання розповіли у Міністерстві у справах ветеранів.
Повідомляється, що вичерпний перелік осіб, які має право бути поховані на Національному військовому меморіальному кладовищі, визначений законом про поховання та похоронну справу.
Зокрема, таке право мають:
Військовослужбовці:
Учасники бойових дій:
Також на Національному військовому меморіальному кладовищі можуть здійснювати перепоховання видатних борців за незалежність України у XX століття.
А також особи, що мають право бути похованими на НВМК, урна з прахом яких похована в колумбарній ніші на інших кладовищах, можуть бути перепоховані в колумбарії на Національному військовому меморіальному кладовищі в порядку, затвердженому Кабміном.
Зазначимо, що 15 березня Кабінет міністрів визначив місце розташування Національного військового меморіального кладовища. Воно буде розташоване поблизу селища Гатне, що межує з Києвом.
У лютому уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті. Мова йде про 515 мільйонів гривень, які виділяють на будівництво та функціонування в цьому році.
У квітні минулого року повідомлялося, що проєкт Національного військового меморіального кладовища передбачає розміщення 50 тисяч поховань.
Також нагадаємо, що попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.
На Національному військовому меморіальному кладовищі мають право на поховання військовослужбовці, які захищали Україну, ветерани АТО, ООС та ряд інших людей.
Деталі щодо права на поховання розповіли у Міністерстві у справах ветеранів.
Повідомляється, що вичерпний перелік осіб, які має право бути поховані на Національному військовому меморіальному кладовищі, визначений законом про поховання та похоронну справу.
Зокрема, таке право мають:
Військовослужбовці:
Учасники бойових дій:
Також на Національному військовому меморіальному кладовищі можуть здійснювати перепоховання видатних борців за незалежність України у XX століття.
А також особи, що мають право бути похованими на НВМК, урна з прахом яких похована в колумбарній ніші на інших кладовищах, можуть бути перепоховані в колумбарії на Національному військовому меморіальному кладовищі в порядку, затвердженому Кабміном.
Зазначимо, що 15 березня Кабінет міністрів визначив місце розташування Національного військового меморіального кладовища. Воно буде розташоване поблизу селища Гатне, що межує з Києвом.
У лютому уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті. Мова йде про 515 мільйонів гривень, які виділяють на будівництво та функціонування в цьому році.
У квітні минулого року повідомлялося, що проєкт Національного військового меморіального кладовища передбачає розміщення 50 тисяч поховань.
Також нагадаємо, що попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.