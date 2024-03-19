Військове кладовище. Фото: Новинарня

На Національному військовому меморіальному кладовищі мають право на поховання військовослужбовці, які захищали Україну, ветерани АТО, ООС та ряд інших людей.

Деталі щодо права на поховання розповіли у Міністерстві у справах ветеранів.

Повідомляється, що вичерпний перелік осіб, які має право бути поховані на Національному військовому меморіальному кладовищі, визначений законом про поховання та похоронну справу.

Зокрема, таке право мають:

Військовослужбовці:

які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

повні кавалери ордену Богдана Хмельницького, ордену «За мужність», ордену княгині Ольги;

які, брали участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

Герої України, яким з 2014 року вручили орден «Золота Зірка».

Учасники бойових дій:

АТО, ООС, повномасштабне вторгнення Росії

особи з інвалідністю внаслідок війни: АТО, ООС, повномасштабне вторгнення Росії.

Також на Національному військовому меморіальному кладовищі можуть здійснювати перепоховання видатних борців за незалежність України у XX століття.

А також особи, що мають право бути похованими на НВМК, урна з прахом яких похована в колумбарній ніші на інших кладовищах, можуть бути перепоховані в колумбарії на Національному військовому меморіальному кладовищі в порядку, затвердженому Кабміном.

Зазначимо, що 15 березня Кабінет міністрів визначив місце розташування Національного військового меморіального кладовища. Воно буде розташоване поблизу селища Гатне, що межує з Києвом.

У лютому уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті. Мова йде про 515 мільйонів гривень, які виділяють на будівництво та функціонування в цьому році.

У квітні минулого року повідомлялося, що проєкт Національного військового меморіального кладовища передбачає розміщення 50 тисяч поховань.

Також нагадаємо, що попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.